Aserbaidschan und Iran vereinbaren Ausbau des Güterverkehrs auf Nord-Süd-Korridor

Baku, 11. Juni, AZERTAC

Aserbaidschan und der Iran haben ein Protokoll zur Zusammenarbeit beim Ausbau des Güterverkehrs unterzeichnet. Ziel ist die Steigerung der Transportkapazitäten entlang des internationalen Nord-Süd-Korridors.

Im Rahmen eines Besuchs im Iran besichtigte der Vorsitzende der Aserbaidschanischen Eisenbahnen, Rovschan Rustamov, gemeinsam mit dem Leiter der iranischen Eisenbahnverwaltung, Jabbar Ali Zakeri, den Fortschritt beim Bau des Astara-Terminals.

Nach Angaben der Seiten stehen die Bau- und Installationsarbeiten an dem Terminal, einem zentralen Infrastrukturprojekt des Nord-Süd-Korridors, kurz vor dem Abschluss. Nach Inbetriebnahme soll das Terminal eine jährliche Umschlagskapazität von 3,5 bis 4 Millionen Tonnen erreichen.

Im ersten Halbjahr 2026 wurden bereits mehr als 345.000 Tonnen Fracht über das Terminal abgewickelt, was einem Anstieg von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Am Ende des Treffens unterzeichneten beide Seiten ein Kooperationsprotokoll zur Fertigstellung des Projekts sowie zur weiteren Erhöhung des Güterverkehrs entlang des Korridors.