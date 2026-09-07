Aserbaidschan und Pakistan beraten über Ausbau der Zusammenarbeit im Jugend- und Sportbereich

Baku, 7. September, AZERTAC

Aserbaidschans Minister für Jugend und Sport Farid Gayibov hat den pakistanischen Botschafter in Aserbaidschan, Qasim Mohiuddin, zu einem Gespräch empfangen.

Im Mittelpunkt standen die weitere Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Pakistan in den Bereichen Jugend und Sport sowie die Organisation gemeinsamer Veranstaltungen.

Die Gesprächspartner betonten die Bedeutung des Erfahrungsaustauschs in der Jugendpolitik und im Sport und erörterten Möglichkeiten zur weiteren Vertiefung der bestehenden Zusammenarbeit.