Aserbaidschan und Turkmenistan tauschen unterzeichnete Dokumente aus AKTUALISIERT

Baku, 22. Juni, AZERTAC

Am 22. Juni fand unter Beteiligung des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, und des Präsidenten Turkmenistans, Serdar Berdimuhamedow, eine Zeremonie zum Austausch der zwischen Aserbaidschan und Turkmenistan unterzeichneten Dokumente statt.

Präsident Ilham Aliyev und Präsident Serdar Berdimuhamedow unterzeichneten die Gemeinsame Erklärung.

Der Vorsitzende des Staatlichen Zollkomitees der Republik Aserbaidschan, Schahin Baghirov, und der Vorsitzende des Zolldienstes Turkmenistans, Maksat Hudaykuliyev, tauschten die „Technischen Spezifikationen für den erstmaligen Informationsaustausch über Waren und Fahrzeuge, die zwischen der Republik Aserbaidschan und Turkmenistan transportiert werden“, aus.

Der Vorsitzende des Staatlichen Zollkomitees der Republik Aserbaidschan, Schahin Baghirov, und der Vorsitzende des Zolldienstes Turkmenistans, Maksat Hudaykuliyev, tauschten das „Protokoll über die Zusammenarbeit im Bereich der Zollstatistik des gegenseitigen Handels zwischen dem Staatlichen Zollkomitee der Republik Aserbaidschan und dem Staatlichen Zolldienst Turkmenistans“ aus.

Der aserbaidschanische Minister für Jugend und Sport, Farid Gayibov, und der Vorsitzende des Staatlichen Komitees für Körperkultur und Sport Turkmenistans, Allaberdi Saparov, tauschten das „Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit im Bereich des Sports zwischen dem Ministerium für Jugend und Sport der Republik Aserbaidschan und dem Staatlichen Komitee für Körperkultur und Sport Turkmenistans“ aus.

Der aserbaidschanische Minister für Arbeit und sozialen Schutz der Bevölkerung, Anar Aliyev, und der turkmenische Minister für Arbeit und sozialen Schutz der Bevölkerung, Muhammetseyit Sylapov, tauschten das „Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit im Bereich Arbeit und sozialer Schutz der Bevölkerung zwischen dem Ministerium für Arbeit und sozialen Schutz der Bevölkerung der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Arbeit und sozialen Schutz der Bevölkerung Turkmenistans“ aus.

Der aserbaidschanische Gesundheitsminister Teymur Musayev und der turkmenische Minister für Gesundheit und medizinische Industrie, Myratberdi Gayypov, tauschten das „Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit im Gesundheitswesen zwischen dem Gesundheitsministerium der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Gesundheit und medizinische Industrie Turkmenistans“ aus.

Der Ko-Vorsitzende der Gemeinsamen Aserbaidschanisch-Turkmenischen Regierungskommission, der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov, und der turkmenische Minister für Gesundheit und medizinische Industrie, Myratberdi Gayypov, tauschten das „Abkommen über die Zusammenarbeit im Bereich der Lebensmittelsicherheit zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung Turkmenistans“ aus.

Der Ko-Vorsitzende der Gemeinsamen Aserbaidschanisch-Turkmenischen Regierungskommission, der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov, und der turkmenische Minister für Industrie und Bauproduktion, Toyguly Nurov, tauschten das „Programm zur Zusammenarbeit im Industriebereich für die Jahre 2026–2028 zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung Turkmenistans“ aus.

Der aserbaidschanische Energieminister Parviz Schahbazov und der stellvertretende Vorsitzende des Ministerkabinetts Turkmenistans sowie Vorsitzende des staatlichen Konzerns „Turkmenneft“, Guvanch Agajanov, tauschten das „Abkommen über die Zusammenarbeit im Energiebereich zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung Turkmenistans“ aus.

Der Ko-Vorsitzende der Gemeinsamen Aserbaidschanisch-Turkmenischen Regierungskommission, der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov, und der stellvertretende Vorsitzende des Ministerkabinetts Turkmenistans, Hojamyrat Geldimyradov, tauschten das „Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit im Bereich der Landwirtschaft zwischen dem Landwirtschaftsministerium der Republik Aserbaidschan und dem Landwirtschaftsministerium Turkmenistans“ aus.

Der Ko-Vorsitzende der Gemeinsamen Aserbaidschanisch-Turkmenischen Regierungskommission, der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov, und der stellvertretende Vorsitzende des Ministerkabinetts Turkmenistans, Hojamyrat Geldimyradov, tauschten das „Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit zwischen der Zentralbank der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Finanzen und Wirtschaft Turkmenistans“ aus.

Der Ko-Vorsitzende der Gemeinsamen Aserbaidschanisch-Turkmenischen Regierungskommission, der aserbaidschanische Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov, und der stellvertretende Vorsitzende des Ministerkabinetts Turkmenistans, Hojamyrat Geldimyradov, tauschten das „Abkommen über die Hauptrichtungen der Entwicklung und Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der Regierung der Republik Aserbaidschan und der Regierung Turkmenistans“ aus.

Der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov und der stellvertretende Vorsitzende des Ministerkabinetts sowie Außenminister Turkmenistans, Rashid Meredov, tauschten das „Kooperationsprogramm für die Jahre 2026–2029 zwischen dem Außenministerium der Republik Aserbaidschan und dem Außenministerium Turkmenistans“ aus.