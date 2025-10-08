Aserbaidschan und US- Denkfabrik erörtern Reformen zur Erweiterung des Mittleren Korridors

Baku, 8. Oktober, AZERTAC

Der stellvertretende Minister für digitale Entwicklung und Verkehr, Rahman Hummatov, traf sich mit einer Delegation unter der Leitung von Efgan Nifti, CEO und Vorstandsmitglied des Caspian Policy Center (CPC), einer führenden US-amerikanischen Forschungs- Denkfabrik.

Im Mittelpunkt des Treffens standen Fragen im Zusammenhang mit Verkehr, Energie, Digitalisierung, wirtschaftlicher Zusammenarbeit und nachhaltiger Entwicklung im Kaspischen Raum.

Rahman Hummatov informierte ausführlich über die infrastrukturellen und institutionellen Reformen, die zur Erweiterung des Mittleren Korridors durchgeführt wurden. Er betonte, dass Aserbaidschan bedeutende Schritte unternimmt, um sich zu einem multimodalen Logistikzentrum in der Region zu entwickeln. In diesem Zusammenhang hob er die Einführung digitaler Transportsysteme, die Modernisierung von Häfen, Eisenbahnstrecken und Flughäfen sowie die Entwicklung des Sangesur-Korridors hervor.

Die Gesprächspartner erörterten zudem die Aussichten für eine verstärkte Zusammenarbeit im Rahmen künftiger gemeinsamer Projekte und analytischer Plattformen.