Aserbaidschan und Usbekistan sollten auf gemeinsame Produktion und dritte Märkte setzen

Baku, 28. August, AZERTAC

Die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Aserbaidschan und Usbekistan entwickelt sich dynamisch. Ein wichtiges Ziel ist es, den bilateralen Handelsumsatz bis 2030 auf 1 Milliarde US-Dollar zu steigern. Nach Ansicht der Wirtschaftswissenschaftlerin und Professorin Rasmiya Abdullayeva sollte es jedoch nicht nur um höhere Handelsvolumina gehen, sondern vor allem um eine strukturelle Vertiefung der Kooperation.

Der Handel zwischen beiden Ländern stieg in den ersten fünf Monaten 2026 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 33 Prozent auf 144 Millionen US-Dollar. In den vergangenen fünf Jahren hat sich das Handelsvolumen verdreifacht.

Abdullayeva betonte zuden, dass künftig vor allem gemeinsame Investitionen, Industriekooperation, gemeinsame Produktionsstätten und der Zugang zu Drittstaatenmärkten im Mittelpunkt stehen sollten. Potenzial sieht sie unter anderem in der Landwirtschaft, Textil- und Lebensmittelindustrie, im Tourismus, Bauwesen, Chemiesektor und Energiesektor.

Besonders vielversprechend sei die Verbindung der landwirtschaftlichen Ressourcen Usbekistans mit den Verarbeitungs- und Logistikmöglichkeiten Aserbaidschans. Auch die Nutzung gemeinsamer Transport- und Transitmöglichkeiten könne neue Exportchancen nach Europa, in den Kaukasus und nach Zentralasien eröffnen.

Das Ziel von 1 Milliarde US-Dollar Handelsumsatz solle daher nicht als Endziel, sondern als Ergebnis einer tieferen wirtschaftlichen Integration beider Länder verstanden werden.