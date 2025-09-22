Aserbaidschan und VAE entwickeln moderne Uferzone am Boyukshor-See im Wert von 5 Milliarden US-Dollar

Baku, 22. September, AZERTAC

Das aserbaidschanische Wirtschaftsministerium und Modon Holding aus den Vereinigten Arabischen Emiraten haben im Rahmen der Plenarsitzung des Ersten Internationalen Investitionsforums Aserbaidschans in Baku eine Kooperationsvereinbarung zur Entwicklung des Konzepts „Stadt in der Stadt“ unterzeichnet. An der Zeremonie nahmen Aserbaidschans stellvertretender Premierminister Samir Scharifov und der Investitionsminister der VAE, Mohamed Hassan Al Suwaidi, teil.

Das Dokument wurde von Mikayil Jabbarov, dem aserbaidschanischen Minister für Wirtschaft, und Jassem Mohammed Bu Ataba Al Zaabi, dem Vorsitzenden des Verwaltungsrats von Modon Holding, unterzeichnet.

Das Konzept sieht Investitionen von bis zu 5 Milliarden US-Dollar vor und beinhaltet die Schaffung einer modernen Uferzone rund um den Boyukshor-See. Geplant sind Einrichtungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Handel, Bildung und Gastgewerbe.

Im Anschluss daran fand mit der Teilnahme des stellvertretenden Premierministers Samir Scharifov und Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov eine Unterzeichnungszeremonie für eine Reihe von Dokumenten zum Meerwasserentsalzungsprojekt in Aserbaidschan statt.

Die öffentlich-private Partnerschaftsvereinbarung über Planung, Bau, Finanzierung und Betrieb der Entsalzungsanlage für Wasser aus dem Kaspischen Meer wurde von Zaur Mikayilov, dem Vorsitzenden der Staatlichen Agentur für Wasserressourcen Aserbaidschans, und Marco Arcelli, CEO des saudischen Unternehmens ACWA Power, unterzeichnet.

Die Vereinbarung über den Kauf des aufbereiteten Wassers („Water Purchase Agreement“) wurde von Tahir Khalilov, dem Vorstandsvorsitzenden des Dienstes für die Wasserversorgung großer Städte unter der Staatlichen Agentur für Wasserressourcen, sowie ACWA Power CEO Marco Arcelli unterzeichnet.

Der Landpachtvertrag wurde von Wirtschaftsminister Mikayil Jabbarov, Seymur Adigozelov, dem Vorsitzenden der Behörde für die Entwicklung von Wirtschaftsregionen unter dem Wirtschaftsministerium, sowie ebenfalls von ACWA Power CEO Marco Arcelli unterzeichnet.

Die staatliche Garantievereinbarung wurde vom aserbaidschanischen Finanzminister Sahil Babayev und Marco Arcelli unterzeichnet.

Das Meerwasserentsalzungsprojekt ist das erste öffentlich-private Pilotprojekt, das unter der Aufsicht des Wirtschaftsministeriums in Aserbaidschan umgesetzt wird. Im Rahmen des Projekts wird eine Entsalzungsanlage im Industriepark Sumgayit errichtet, um Trinkwasser aus Meerwasser zu gewinnen.

Das Projekt hat ein Gesamtvolumen von 407 Millionen US-Dollar und soll eine tägliche Kapazität von 300.000 Kubikmetern erreichen. ACWA Power wird gemäß der Vereinbarung die Anlage entwerfen, bauen und für einen Zeitraum von 25 Jahren betreiben.

Ziel des Projekts ist es, den wachsenden Trinkwasserbedarf auf der Halbinsel Abscheron zu decken und die Frischwasserquellen zu diversifizieren. Weitere Ziele sind die Entlastung des staatlichen Trinkwasserversorgungssystems, die Förderung internationalen Know-hows und Technologietransfers in diesem Bereich sowie die Anziehung ausländischer Investitionen in die nationale Wirtschaft.