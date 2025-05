Aserbaidschan und Vietnam tauschen unterzeichnete Dokumente aus AKTUALISIERT

Baku, 7. Mai, AZERTAC

Im Beisein von Präsident Ilham Aliyev und dem Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams To Lam fand am Mittwoch, dem 7. Mai eine feierliche Zeremonie zum Austausch unterzeichneter Dokumente zwischen der Republik Aserbaidschan und der Sozialistischen Republik Vietnam statt.

Die Staatschefs der beiden Länder unterzeichneten eine „Gemeinsame Erklärung über die Aufnahme einer strategischen Partnerschaft zwischen der Republik Aserbaidschan und der Sozialistischen Republik Vietnam“.

Das „Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit im Energiebereich zwischen dem Energieministerium der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Industrie und Handel der Sozialistischen Republik Vietnam“ wurde vom Energieminister Aserbaidschans Paviz Schahbazov und dem stellvertretenden Minister für Industrie und Handel Vietnams Nguyen Hoang Long ausgetauscht.

Das „Memorandum of Understanding über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich zwischen dem Verteidigungsministerium der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für nationale Verteidigung der Sozialistischen Republik Vietnam“ wurde vom Verteidigungsminister Aserbaidschans Zakir Hasanov und dem vietnamesischen Verteidigungsminister Phan Van Giang ausgetauscht.

Das „Kooperationsprogramm für die Jahre 2025–2027 zwischen dem Justizministerium der Republik Aserbaidschan und dem Justizministerium der Sozialistischen Republik Vietnam“ wurde vom Justizminister Aserbaidschans Farid Ahmadov und dem vietnamesischen Justizminister Nguyen Hai Ninh ausgetauscht.

Das „Memorandum of Understanding zwischen der Staatlichen Ölgesellschaft der Republik Aserbaidschan (SOCAR) und der vietnamesischen Nationalen Industrie- und Energiegruppe („PetroVietnam“)“ wurde vom Wirtschaftsminister Aserbaidschans Mikayil Jabbarov und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats von „PetroVietnam“ Le Manh Hung ausgetauscht.

Das „Memorandum of Understanding zwischen SOCAR Trading Singapore PTE LTD und Binh Son Refining and Petrochemical JSC“ wurde vom Wirtschaftsminister Aserbaidschans Mikayıl Jabbarov und dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats von „Binh Son Refining“ Bui Ngoc Duong Bui ausgetauscht.

Das „Memorandum of Understanding über Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Innovation und digitale Entwicklung zwischen dem Ministerium für digitale Entwicklung und Verkehr der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Wissenschaft und Technologie der Sozialistischen Republik Vietnam“ wurde vom Minister für digitale Entwicklung und Verkehr Aserbaidschans Raschad Nabiyev und dem vietnamesischen Minister für Wissenschaft und Technologie Nguyen Manh Hung ausgetauscht.

Das „Memorandum of Understanding über Zusammenarbeit im Kulturbereich zwischen dem Kulturministerium der Republik Aserbaidschan und dem Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus der Sozialistischen Republik Vietnam“ wurde vom Kulturminister Aserbaidschans Adil Karimli und dem vietnamesischen Minister für Kultur, Sport und Tourismus Nguyen Van Hung ausgetauscht.

Im Rahmen des Besuchs wurden außerdem das „Memorandum of Understanding über Zusammenarbeit im Archivwesen zwischen der Staatlichen Archivverwaltung der Republik Aserbaidschan und der vietnamesischen Behörde für Staatsregistrierung und Archive“, das „Kooperationsabkommen zwischen der Aserbaidschanischen Staatlichen Nachrichtenagentur und der Nachrichtenagentur Vietnams“ sowie das „Memorandum of Understanding über die Gründung eines Gemeinsamen Wirtschaftsrates zwischen der Agentur für die Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen der Republik Aserbaidschan (KOBIA) und dem Nationalen Unternehmerverband der Sozialistischen Republik Vietnam (VINEN)“ unterzeichnet.