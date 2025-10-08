Aserbaidschanische Abgeordnete nehmen an Jahrestagung der NATO-Parlamentarierversammlung teil

Baku, 8. Oktober, AZERTAC

Eine aserbaidschanische Delegation unter der Leitung von dem Vorsitzenden der Kommission gegen ausländische Einmischung und hybride Bedrohungen des aserbaidschanischen Parlaments Ramid Namazov wird am 9. Oktober nach Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens, reisen, um an der 71. Jahrestagung der Parlamentarischen Versammlung der NATO (NATO PA) teilzunehmen.

Zur Delegation gehören die Parlamentsabgeordneten Tahir Mirkishili, Kamran Bayramov, Konul Nurullayeva und Samir Valiyev.