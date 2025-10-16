Aserbaidschanische Armee hält Generalproben für Militärparade zum Siegestag ab

Baku, 16. Oktober, AZERTAC

Gemäß den entsprechenden Anweisungen des Präsidenten der Republik Aserbaidschan, Oberbefehlshabers der Streitkräfte Ilham Aliyev, wird am 8. November in Baku eine Militärparade zum fünften Jahrestag des Siegestages abgehalten, teilte das Verteidigungsministerium AZERTAC mit.

An den Generalproben werden Einheiten der Streitkräfte der Republik Aserbaidschan, darunter auch die aserbaidschanische Armee, teilnehmen.

Beim Training werden in der Stadt Baku und den umliegenden Gebieten Flüge von Luftfahrzeugen durchgeführt. Fahrzeuge, Militärtechnik und Schiffe bewegen sich auf festgelegten Routen.