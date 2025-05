Aserbaidschanische Armeeangehörige nehmen an Übung „Anatolian Phoenix – 2025“ in der Türkei teil

Baku, 10. Mai, AZERTAC

Aserbaidschanischen Armeeangehörige sowie Luftfahrzeuge sind in die Türkei abgereist, um an der internationalen Such- und Rettungsübung „Anatolian Phoenix – 2025“ teilzunehmen, die im türkischen Konya stattfinden wird.

Eine Gruppe von Angehörigen der aserbaidschanischen Luftwaffe wird zusammen mit Su-25-Kampfflugzeugen das Land bei der internationalen Übung im Bruderland vertreten, an der Militärs aus mehreren Nationen teilnehmen.