Aserbaidschanische Delegation des Zentrums für Entwicklung kultureller und kreativer Industrien besucht Südkorea
Baku, 3. Oktober, AZERTAC
Eine Delegation des Zentrums für Entwicklung kultureller und kreativer Industrien unter dem aserbaidschanischen Kulturministerium unternahm im Rahmen eines Projekts mit der ADA-Universität eine Arbeitsreise nach Südkorea. Ziel ist es, Erfahrungen im Bereich Kultur- und Kreativwirtschaft zu sammeln und neue Kooperationsmöglichkeiten in Innovation und Technologie zu prüfen.
Die Delegation nahm an der EdTech Korea Fair 2025 teil, besuchte das Nationale Museum für moderne und zeitgenössische Kunst sowie die Koreanische Agentur für kreative Inhalte (KOCCA) und das Koreanische Institut für Wissenschaft und Technologie (KAIST). Dabei wurden Projekte an der Schnittstelle von Kultur und Technologie vorgestellt und gemeinsame Projekte diskutiert.
Erwartet wird eine Erweiterung des internationalen Netzwerks aserbaidschanischer Kreativwirtschaft, neue Chancen für junge Menschen und eine Bereicherung des kreativen Ökosystems durch globale Trends.
