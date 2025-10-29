Aserbaidschanische Delegation nimmt an der 75. Sitzung des WHO-Regionalausschusses für Europa teil

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Die 75. Sitzung des WHO-Regionalausschusses für Europa begann in Kopenhagen. Aserbaidschan wird von einer Delegation unter Leitung von Gesundheitsminister Teymur Musayev vertreten.

Der WHO-Generaldirektor Dr. Tedros Ghebreyesus und der WHO-Regionaldirektor Dr. Hans Henri Kluge hoben aktuelle Herausforderungen und die Aktivitäten der WHO seit der letzten Sitzung hervor. Diskutiert werden u. a. „Europäisches Arbeitsprogramm 2026–2030“ sowie strategische Gesundheitsinitiativen.

Minister Musayev betonte die Bedeutung der WHO-Initiativen für die Zukunft der Gesundheitssysteme und hob die Fortschritte Aserbaidschans unter Präsident Ilham Aliyev in den Bereichen Gesundheitssystem, Humankapital und Digitalisierung hervor. Er unterstrich die Priorität von Gesundheit für die sozioökonomische Entwicklung und die verantwortungsvolle Nutzung digitaler Technologien und künstlicher Intelligenz.

Aserbaidschans Gesundheitsminister wurde für 2025–2028 in den Ständigen Ausschuss des WHO-Regionalausschusses gewählt, was die Rolle des Landes in der internationalen Gesundheitspolitik stärkt. Auf dem Rande der Sitzung führte er bilaterale Gespräche, u. a. mit Dr. Kluge und der ehemaligen Ministerpräsidentin Islands und Vorsitzenden der Pan-Europäischen Kommission für Klima und Gesundheit, Katrín Jakobsdóttir, zur Vertiefung internationaler Kooperationen.

Die Sitzung wird am 30. Oktober mit Podiumsdiskussionen fortgesetzt.