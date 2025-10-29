Aserbaidschanische Delegation nimmt an Konferenz zum 25. Jahrestag der Landschaftskonvention des Europarats teil

Baku, 29. Oktober, AZERTAC

Eine aserbaidschanische Delegation unter der Leitung der stellvertretenden Ministerin für Ökologie und natürliche Ressourcen, Umayra Tagiyeva, und des Botschafters Aserbaidschans in Italien, Rashad Aslanov, nahm an der Konferenz zum 25. Jahrestag der Landschaftskonvention des Europarats in Florenz teil.

Der italienische Kulturminister Alessandro Giuli hielt eine Rede bei der Konferenz. In seiner Eröffnungsrede betonte Alessandro Giuli die Bedeutung einer verstärkten Zusammenarbeit beim Schutz natürlicher Landschaften und der Entwicklung neuer Programme und Initiativen.

Umayra Tagiyeva hob in ihrer Rede die Bedeutung der Ergebnisse der COP29, die erfolgreich von Aserbaidschan ausgerichtet wurde, für den Landschaftsschutz und die nachhaltige Entwicklung hervor.

Die stellvertretende Ministerin informierte zudem über die umfangreichen ökologischen Wiederherstellungsmaßnahmen in Karabach und Ost-Sangesur, die Vergrößerung von Grünflächen sowie die Förderung nachhaltiger Landnutzung. Sie verwies außerdem auf den in Baku im Jahr 2026 stattfindenden Weltumwelttag und das Welturbane Forum (WUF).