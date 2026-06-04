Aserbaidschanische Kulturtage in Turkmenistan beginnen am 5. Juni

Baku, 4. Juni, AZERTAC

In den turkmenischen Städten Arkadag und Aschgabat werden am 5. Juni die Aserbaidschanischen Kulturtage eröffnet.

Das dreitägige Programm bietet den Einwohnern beider Städte die Möglichkeit, das reiche Kulturerbe, die Musiktraditionen und das künstlerische Schaffen Aserbaidschans kennenzulernen. Geplant sind Konzerte, Ausstellungen und weitere kulturelle Veranstaltungen.

Ziel ist es, die humanitären Beziehungen zwischen den beiden Bruderländern zu stärken und den kulturellen Dialog weiter auszubauen.