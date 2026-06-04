Die Aserbaidschanische Staatliche Nachrichtenagentur

KULTUR

Aserbaidschanische Kulturtage in Turkmenistan beginnen am 5. Juni

Aserbaidschanische Kulturtage in Turkmenistan beginnen am 5. Juni

Baku, 4. Juni, AZERTAC

In den turkmenischen Städten Arkadag und Aschgabat werden am 5. Juni die Aserbaidschanischen Kulturtage eröffnet.

Das dreitägige Programm bietet den Einwohnern beider Städte die Möglichkeit, das reiche Kulturerbe, die Musiktraditionen und das künstlerische Schaffen Aserbaidschans kennenzulernen. Geplant sind Konzerte, Ausstellungen und weitere kulturelle Veranstaltungen.

Ziel ist es, die humanitären Beziehungen zwischen den beiden Bruderländern zu stärken und den kulturellen Dialog weiter auszubauen.

Nachricht in sozialen Medien teilen

Folgen Sie uns auf Social

Weitere News der Rubrik

Ein Ort, an dem Geschichte, Architektur und Kunst aufeinandertreffen VIDEO
  • 04.06.2026 [12:05]

Ein Ort, an dem Geschichte, Architektur und Kunst aufeinandertreffen VIDEO

Heydar-Aliyev-Stipendiatin: „Musik ist für mich nicht nur ein Beruf, sondern ein fester Bestandteil meines Lebens“
  • 03.06.2026 [20:41]

Heydar-Aliyev-Stipendiatin: „Musik ist für mich nicht nur ein Beruf, sondern ein fester Bestandteil meines Lebens“

Aserbaidschanische Musik im Prager Lucerna-Palast aufgeführt
  • 02.06.2026 [19:12]

Aserbaidschanische Musik im Prager Lucerna-Palast aufgeführt

Ankara: Konferenz zur traditionellen Trachtenmode von Kars und West-Aserbaidschan
  • 02.06.2026 [17:51]

Ankara: Konferenz zur traditionellen Trachtenmode von Kars und West-Aserbaidschan

„Der kleine Prinz“ im Musiktheater von Baku aufgeführt – Leyla Aliyeva und Alona Aliyeva unter Besuchern
  • 02.06.2026 [11:40]

„Der kleine Prinz“ im Musiktheater von Baku aufgeführt – Leyla Aliyeva und Alona Aliyeva unter Besuchern

Staatliches Flaggenmuseum: Geschichte, Stolz und Sieg VIDEO
  • 28.05.2026 [12:02]

Staatliches Flaggenmuseum: Geschichte, Stolz und Sieg VIDEO

Benefiz-Meisterklasse für Kinder im Maqsud-Ibrahimbeyov-Kreativzentrum
  • 27.05.2026 [09:40]

Benefiz-Meisterklasse für Kinder im Maqsud-Ibrahimbeyov-Kreativzentrum

Peking: Heydar-Aliyev-Stiftung und Chinesisches Musikkonservatorium beraten über künftige Kooperationsmöglichkeiten
  • 26.05.2026 [18:21]

Peking: Heydar-Aliyev-Stiftung und Chinesisches Musikkonservatorium beraten über künftige Kooperationsmöglichkeiten

Konzert zum Unabhängigkeitstag im Kinder-Musik- und Kunstzentrum SANAT organisiert
  • 25.05.2026 [20:14]

Konzert zum Unabhängigkeitstag im Kinder-Musik- und Kunstzentrum SANAT organisiert

Leyla Aliyeva und Arzu Aliyeva besuchen Internatsschule in Baku

  • [16:20]

Aserbaidschanische Unternehmerinnen sammeln Erfahrungen in Deutschland

  • [16:16]

EMF EURO 2026: Aserbaidschan trifft im Finale auf Ukraine

  • [16:04]

Weitere Lieferung nach Armenien über Territorium Aserbaidschans im Transit befördert

  • [15:54]

Aserbaidschans Premier trifft Teilnehmer der Sitzung des Rates der Zentralbanken der OTS-Länder

  • [15:37]

Nordkorea: Kim Jong Un will Atomwaffenprogramm ausbauen

  • [15:01]

FIFA verbietet Mitbringen von Wasserflaschen in WM-Stadien

  • [15:01]

Fußball-Weltmeisterschaft: Iranisches Team erhält Visa für Mexiko - aber noch nicht für die USA und Kanada

  • [14:42]

Aserbaidschanische Kulturtage in Turkmenistan beginnen am 5. Juni

  • [14:30]

WHO warnt: Ebola-Epidemie in der DR Kongo hält an

  • [13:04]

Edelmetalle: Goldpreis legt zu

  • [12:50]

4. Nationales Cybersicherheitsforum in Baku eröffnet

  • [12:33]

Aktueller Ölpreis

  • [12:25]
Glaubensort, Tourismusziel – „Ashabi-Kahf“ VIDEO

Glaubensort, Tourismusziel – „Ashabi-Kahf“ VIDEO

Ein Ort, an dem Geschichte, Architektur und Kunst aufeinandertreffen VIDEO

Ein Ort, an dem Geschichte, Architektur und Kunst aufeinandertreffen VIDEO

Erdbeben im Kaspischen Meer

  • [10:39]

Preis von Azeri Light kostet mehr als 104 US-Dollar

  • [10:25]

Aserbaidschan und Kenia beraten über Ausbau justizieller Zusammenarbeit

  • 03.06.2026 [21:02]

Heydar-Aliyev-Stipendiatin: „Musik ist für mich nicht nur ein Beruf, sondern ein fester Bestandteil meines Lebens“

  • 03.06.2026 [20:41]

Neu ernannter britischer Botschafter in Aserbaidschan überreicht Bayramov Kopie seines Beglaubigungsschreibens

  • 03.06.2026 [20:20]

GUS-Nachrichtenagenturen tagen in Sankt Petersburg

  • 03.06.2026 [20:04]

Aserbaidschanische Parlamentssprecherin führt mehrere Gespräche im Rahmen der Globalen Konferenz der IPU-Parlamentarierinnen

  • 03.06.2026 [19:44]

Aserbaidschanische und belarussische Militärjuristen halten Arbeitstreffen ab

  • 03.06.2026 [19:35]

Argentinische Botschafterin besucht Aserbaidschanische Sprachenuniversität

  • 03.06.2026 [19:31]

Aserbaidschan und Deutschland erörtern Kooperation bei Erdgas und erneuerbaren Energien

  • 03.06.2026 [19:15]

16. Sitzung der aserbaidschanisch-belarussischen Regierungskommission in Minsk abgehalten

  • 03.06.2026 [19:03]

Samir Scharifov: Handel zwischen Aserbaidschan und Belarus um über 11 Prozent gestiegen

  • 03.06.2026 [18:30]

Belarussische Vizepremierministerin nennt zentrale Entwicklungsschwerpunkte der Zusammenarbeit mit Aserbaidschan

  • 03.06.2026 [18:11]

Premierminister: Industrielle Zusammenarbeit stärkt Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Belarus

  • 03.06.2026 [17:44]

Irakli Kobakhidze: Georgien misst Zusammenarbeit mit Aserbaidschan und der Türkei große Bedeutung bei

  • 03.06.2026 [15:45]

Baku-Initiativgruppe und Internationale Sikh-Föderation unterzeichnet Memorandum

  • 03.06.2026 [14:48]

Internationale Konferenz zu den Ereignissen von Amritsar in Baku eröffnet

  • 03.06.2026 [14:34]

Aserbaidschanische Parlamentssprecherin besucht Denkmal von Nationalleader Heydar Aliyev in Belgrad

  • 03.06.2026 [13:19]

Tennis: Alexander Zverev im Halbfinale der French Open - Sieg gegen Jódar

  • 03.06.2026 [13:13]

Ana Brnabić: Aserbaidschan ist ein Freund und Verbündeter Serbiens

  • 03.06.2026 [12:47]

F1-Überraschung: Neuer Vertrag für Ferrari-Star

  • 03.06.2026 [12:32]

Ölpreise an Börsen zugelegt

  • 03.06.2026 [12:23]

Präsident Ilham Aliyev weiht neues Gebäude der Zentralbank ein VIDEO

  • 03.06.2026 [12:00]

Goldpreis gibt auf dem Weltmarkt um mehr als 31 Dollar nach

  • 03.06.2026 [11:52]

Baku richtet erste internationale Konferenz zur Rückkehr nach West-Aserbaidschan aus

  • 03.06.2026 [11:43]

Kanada und Aserbaidschan wollen bilaterale Beziehungen vertiefen

  • 03.06.2026 [11:38]

Aktueller Preis von Azeri Light

  • 03.06.2026 [10:46]

31. Baku-Energieforum beendet

  • 02.06.2026 [21:06]

Berufungsgericht in Baku prüft eingelegte Berufungen verurteilter armenischer Staatsangehörigen

  • 02.06.2026 [20:56]

Aserbaidschan und Usbekistan beraten über strategische Allianzbeziehungen

  • 02.06.2026 [20:02]

SOCAR und Boston Consulting Group unterzeichnen Kooperationsvertrag zur Reduzierung von Methanemissionen

  • 02.06.2026 [19:52]

Aserbaidschanische Musik im Prager Lucerna-Palast aufgeführt

  • 02.06.2026 [19:12]

Aserbaidschans Unterstützung für die Ukraine gewürdigt

  • 02.06.2026 [18:57]

Aserbaidschanischer Premierminister trifft ukrainischen Ersten Vizepremierminister

  • 02.06.2026 [18:50]

Zugang aserbaidschanischer Unternehmen zu internationalen Kapitalmärkten erörtert

  • 02.06.2026 [18:47]

Universität für Ingenieurwissenschaften Baku und Inha-Universität setzen Doppelabschlussprogramm fort

  • 02.06.2026 [18:23]

Welt-Meteorologieorganisation: Steigendes Risiko für Dürren, Hitzewellen und Starkregen durch Wetterphänomen El Niño

  • 02.06.2026 [18:10]

Ankara: Konferenz zur traditionellen Trachtenmode von Kars und West-Aserbaidschan

  • 02.06.2026 [17:51]

Serie A: Tedesco-Wechsel in die Serie A offiziell bestätigt

  • 02.06.2026 [17:38]

Aserbaidschan und USA beraten über Umsetzung des TRIPP-Projekts

  • 02.06.2026 [16:58]

SOCAR-Präsident trifft geschäftsführenden Direktor von Apollo Global Management

  • 02.06.2026 [16:36]

Modernisierte Bahnstrecke Baku–Tiflis–Kars wieder in Betrieb genommen – Kapazität auf 5 Millionen Tonnen erhöht

  • 02.06.2026 [16:28]

Erstes Treffen der Energieminister der D-8-Staaten in Baku abgehalten

  • 02.06.2026 [15:59]

Im Rahmen der Baku-Energiewoche Verträge im Wert von 7,5 Milliarden US-Dollar unterzeichnet

  • 02.06.2026 [15:38]

SOCAR-Präsident trifft Vorstandsvorsitzenden von KazMunayGas

  • 02.06.2026 [15:30]

Yerlan Koishibayev: Aserbaidschan spielt wichtige Rolle bei Umsetzung des BTK-Projekts

  • 02.06.2026 [15:07]

Aserbaidschanische Delegation besucht Siegesplatz in Minsk

  • 02.06.2026 [15:06]

Nichtöl-Exporte Aserbaidschans erreichen in ersten vier Monaten 1,1 Milliarden US-Dollar

  • 02.06.2026 [14:53]

Abashidze: Bahnstrecke Baku–Tiflis–Kars wird Transitrolle Aserbaidschans und Georgiens stärken

  • 02.06.2026 [14:32]

Erstes Treffen des aserbaidschanisch-amerikanischen Wirtschaftsdialogs soll bilaterale Zusammenarbeit stärken

  • 02.06.2026 [13:20]

Vor der Küste Kalabriens: Starkes Erdbeben vor Süditalien in Tiefe von 250 Kilometern

  • 02.06.2026 [13:02]

Diplomatische Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Mikronesien aufgenommen

  • 02.06.2026 [12:56]

Premier League: Wiedervereinigung geplatzt: Pep lehnt Miami-Gespräche ab

  • 02.06.2026 [12:56]

SOCAR mit eigenem Stand auf der 31. Internationalen Kaspischen Öl- und Gasausstellung vertreten

  • 02.06.2026 [12:47]

Aserbaidschan und USA beraten über Kooperation in Digitalisierung und Transport

  • 02.06.2026 [12:23]

„Der kleine Prinz“ im Musiktheater von Baku aufgeführt – Leyla Aliyeva und Alona Aliyeva unter Besuchern

  • 02.06.2026 [11:40]

SOCAR und ExxonMobil erörtern weitere Zusammenarbeit

  • 02.06.2026 [11:00]

Feier zum Internationalen Kindertag im Zoo von Baku

  • 01.06.2026 [21:05]
Präsident Ilham Aliyev zeigt dem Assistenten von US-Staatssekretär ein von Präsident Donald Trump überreichtes Erinnerungsstück VIDEO

Präsident Ilham Aliyev zeigt dem Assistenten von US-Staatssekretär ein von Präsident Donald Trump überreichtes Erinnerungsstück VIDEO

31. Baku-Energiewoche gestartet – 276 Unternehmen aus 46 Ländern erwartet

  • 01.06.2026 [20:32]

Albanien setzt bei Diversifizierung der Energieversorgung auf Zusammenarbeit mit Aserbaidschan

  • 01.06.2026 [20:17]

SOCAR: Vollständige Dekarbonisierung derzeit noch nicht möglich

  • 01.06.2026 [19:52]

Aserbaidschan und Iran beraten über Maßnahmen zur Sicherung der Staatsgrenze

  • 01.06.2026 [18:55]

Oberste Gerichte Aserbaidschans und Kenias unterzeichnen Kooperationsmemorandum

  • 01.06.2026 [18:40]

Aserbaidschanische Ringer gewinnen zwei Medaillen

  • 01.06.2026 [18:36]

Aserbaidschans Parlamentsdelegation zu Arbeitsbesuch in Serbien

  • 01.06.2026 [18:32]

Präsident Ilham Aliyev nimmt an offizieller Eröffnung des Baku-Energieforums teil AKTUALISIERT VIDEO

  • 01.06.2026 [18:30]

Baku Slawische Universität baut Zusammenarbeit mit chinesischen Hochschulen aus

  • 01.06.2026 [18:20]

Weitere Lieferung über das Territorium Aserbaidschans nach Armenien transportiert

  • 01.06.2026 [17:06]

Baku-Energieforum eröffnet

  • 01.06.2026 [16:39]

Baku kündigt internationale Konferenz zu Ereignissen von Amritsar an

  • 01.06.2026 [16:38]

Aserbaidschan will Anteil erneuerbarer Energien bis 2035 auf 43 Prozent steigern

  • 01.06.2026 [16:21]

Präsident Ilham Aliyev empfängt Delegation um den Assistenten des US-Außenministers für Wirtschafts- und Unternehmensangelegenheiten VIDEO

  • 01.06.2026 [16:09]

Aserbaidschan deckt 8,1 Prozent der EU-Pipeline-Gasimporte

  • 01.06.2026 [15:41]

Aserbaidschan liefert 16,7 Milliarden Kubikmeter Gas nach Europa

  • 01.06.2026 [15:30]

Präsident Ilham Aliyev dankt Donald Trump für Memorandum zur Verlängerung der Aussetzung von Abschnitt 907 des Gesetzes zur Unterstützung der Freiheit

  • 01.06.2026 [15:06]

Präsident Ilham Aliyev: Sangesur-Korridor wird definitiv gebaut werden

  • 01.06.2026 [13:20]

Präsident Ilham Aliyev: Heute arbeiten wir eng mit unseren Partnern an Energiekabeln zusammen

  • 01.06.2026 [13:10]

Aserbaidschans Präsident: Unser Beitrag zur globalen Energiesicherheit wird definitiv wachsen

  • 01.06.2026 [12:59]

Präsident Ilham Aliyev: Wirtschaftliche Entwicklung Aserbaidschans ist heute sehr positiv

  • 01.06.2026 [12:50]

Aserbaidschans Verteidigungsminister Zakir Hasanov zu Besuch in Georgien

  • 01.06.2026 [12:03]

Präsident Ilham Aliyev: Kaspische Öl- und Gasausstellung Grundstein für Energieentwicklung des modernen Aserbaidschan gelegt

  • 01.06.2026 [11:44]

Präsident Ilham Aliyev: Die Welt kann nicht ohne fossile Brennstoffe leben

  • 01.06.2026 [11:38]

Edelmetalle: Silberpreis legt zu

  • 01.06.2026 [11:28]
Ölpreise an Börsen zugelegt VIDEO

Ölpreise an Börsen zugelegt VIDEO