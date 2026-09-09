Aserbaidschanische Para-Schwimmer erreichen erneut das EM-Finale

Baku, 9. September, AZERTAC

Die aserbaidschanischen Para-Schwimmer haben bei den Europameisterschaften im türkischen Kocaeli erneut das Finale erreicht.

Raman Saley qualifizierte sich in der Klasse S12 über 50 Meter Freistil mit einer Zeit von 24,70 Sekunden für den Endlauf. Ali Valiyev (S10) wird über 400 Meter Freistil direkt im Finale antreten.

Saley belegte an den ersten beiden Wettkampftagen über 100 Meter Rücken den vierten und über 100 Meter Schmetterling den fünften Platz. Valiyev wurde über 200 Meter Lagen Achter.