Aserbaidschanische Parlamentssprecherin führt mehrere Gespräche im Rahmen der Globalen Konferenz der IPU-Parlamentarierinnen

Baku, 3. Juni, AZERTAC

Die Vorsitzend der Milli Majlis Aserbaidschans (Nationalversammlung), Sahiba Gafarova, hat am Rande der Globalen Konferenz der Parlamentarierinnen der Interparlamentarischen Union (IPU) in Belgrad mehrere bilaterale Gespräche geführt.

Dabei traf sie unter anderem mit der Präsidentin der Interparlamentarischen Union, Tulia Ackson, dem Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung der OSZE, Pere Joan Pons, der Präsidentin des Senats von Simbabwe, Mabel Memory Chinomona, der neu gewählten Generalsekretärin der IPU, Anda Filip, sowie weiteren hochrangigen Parlamentarierinnen zusammen.

Während der Gespräche wurde die Bedeutung der Globalen Konferenz für den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen Parlamentarierinnen hervorgehoben. Zudem wurden Fragen der bilateralen Zusammenarbeit im Rahmen internationaler parlamentarischer Organisationen sowie zwischen den gesetzgebenden Organen erörtert.