Aserbaidschanische Parlamentssprecherin lädt Vietnam zur aktiven Teilnahme am parlamentarischen Netzwerk der Bewegung der Blockfreien Staaten ein

Baku, 8. Juni, AZERTAC

Die Vorsitzende der Milli Majlis (Nationalversammlung) von Aserbaidschan, Sahiba Gafarova, hat eine Delegation um den zu einem Besuch in Aserbaidschan weilenden Generalstaatsanwalt der Obersten Volksstaatsanwaltschaft Vietnams empfangen.

Während des Treffens äußerte Gafarova die Erwartung, dass der Besuch zur Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Vietnam beitragen werde.

Beide Seiten betonten, dass die Grundlagen der Beziehungen zwischen den beiden Ländern von Heydar Aliyev und Ho Chi Minh gelegt wurden und sich seit der Unabhängigkeit Aserbaidschans dynamisch entwickelt haben. Zudem wurde hervorgehoben, dass gegenseitige hochrangige Besuche eine wichtige Rolle bei der Vertiefung der Zusammenarbeit sowohl bilateral als auch in internationalen Organisationen spielen. In diesem Zusammenhang betonte Gafarova die Bedeutung des parlamentarischen Netzwerks der Bewegung der Blockfreien Staaten und lud Vietnam zur aktiven Teilnahme ein.

Sie informierte die vietnamesische Seite zudem über das parlamentarische System Aserbaidschans, gesetzgeberische Entwicklungen, internationale Aktivitäten sowie die Zusammenarbeit mit der Generalstaatsanwaltschaft. Außerdem wurde die Kooperation zwischen der Partei Neues Aserbaidschan und der Kommunistischen Partei Vietnams als beitragend zur Stärkung der Beziehungen hervorgehoben.

Der vietnamesische Generalstaatsanwalt Nguyen Tien übermittelte Grüße der Präsidentin der vietnamesischen Nationalversammlung und würdigte die erfolgreiche Ausrichtung großer internationaler Veranstaltungen in Aserbaidschan, darunter die COP29. Er betonte zudem die Bedeutung der Vereinbarungen zwischen den Strafverfolgungsbehörden beider Länder und erklärte, dass neue Kooperationsprogramme die Bekämpfung von Kriminalität unterstützen würden.

Beide Seiten erörterten außerdem weitere Fragen von gemeinsamem Interesse.