Aserbaidschanische, russische und iranische Amtsträger inspizieren Infrastruktur des Internationalen Nord-Süd- Verkehrskorridors

Astara, 14. Oktober, AZERTAC

Delegationen unter der Leitung des aserbaidschanischen stellvertretenden Ministerpräsidenten Schahin Mustafayev, des russischen stellvertretenden Ministerpräsidenten Alexei Overchuk und der iranischen Ministerin für Straßen- und Stadtentwicklung, Farzaneh Sadegh, besuchten wichtige Infrastruktureinrichtungen des Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridors in der Stadt Astara im Iran.

Während des Besuchs wurden die Amtsträger über den laufenden Bau der Autobahn und Eisenbahn über den Astara-Fluss sowie über die Abläufe am Zollkontrollpunkt informiert.

Man wies darauf hin, dass im Dezember 2023 eine neue Autobrücke und ein Grenzkontrollpunkt nach internationalen Standards am Fluss Astarachay an der aserbaidschanisch-iranischen Grenze fertiggestellt und in Betrieb genommen wurden. Der Grundstein für die neue Brücke über den Astaratschay wurde am 25. Januar 2022 gelegt.

Die Delegationen besichtigten außerdem den südlichen Güterterminal in Astara im Iran, der der Aserbaidschanischen Eisenbahn gehört. Das Projekt steht kurz vor dem Abschluss: 94 Prozent der Planungsarbeiten und 81 Prozent der Bauarbeiten sind bereits abgeschlossen. Der Terminal umfasst Lagerhäuser, Getreide- und Fruchtterminals sowie eine Containerfläche von 19.773 Quadratmetern. Im vergangenen Jahr wurden dort mehr als 800.000 Tonnen Fracht umgeschlagen.

Die Amtsträger überprüften zudem den Baufortschritt der Eisenbahnstrecke Rasht–Astara im Iran.