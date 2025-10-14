Aserbaidschanische Schachnationalmannschaft der Männer gewinnt Silber bei der Europäischen Mannschaftsmeisterschaft in Georgien

Baku, 14. Oktober, AZERTAC

Die aserbaidschanische Herren-Schachmannschaft belegte den zweiten Platz bei der Europäischen Mannschaftsmeisterschaft 2025 in Batumi, Georgien, nachdem sie in der 9. Runde gegen Serbien verloren hatte.

Eltaj Safarli gewann als einziger sein Spiel, die anderen drei Partien endeten remis.

Die Nationalmannschaft erzielte insgesamt 13 Matchpunkte.

Die Tabelle führt die Ukraine an. Serbien belegte den dritten Platz.