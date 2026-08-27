Aserbaidschanische Staatliche Universität für Erdöl und Industrie baut wissenschaftliche Zusammenarbeit mit usbekischen Hochschulen aus

Baku, 27. August, AZERTAC

Die wissenschaftliche und akademische Zusammenarbeit zwischen der Aserbaidschanischen Staatlichen Universität für Erdöl und Industrie (ASOIU) und usbekischen Hochschulen wird weiter ausgebaut.

Am 26. September veranstalten die ASOIU und die Staatliche Universität Urgentsch die 3. Internationale Wissenschaftskonferenz zu Technologien der Grünen Chemie. Im Mittelpunkt stehen grüne Innovationen, nachhaltige Technologien, Öl und Gas, Biotechnologie sowie KI-basierte Lösungen.

Am 22. und 23. Oktober findet in Taschkent gemeinsam mit der Staatlichen Technischen Universität Taschkent die 14. Internationale Konferenz „Intelligent Systems for Industrial Automation“ (WCIS-2026) statt. Wissenschaftler, Forscher und Branchenexperten werden sich dort unter anderem mit intelligenter Automatisierung, Soft Computing und cyber-physischen Systemen im Kontext von Industrie 4.0 befassen.

Bereits im April war die ASOIU gemeinsam mit usbekischen und russischen Hochschulen Mitveranstalter der 8. Internationalen Wissenschaftskonferenz CONMECHYDRO 2026 in Samarkand.

Die gemeinsamen Initiativen stärken die Forschungskooperation, fördern den Wissensaustausch und schaffen neue Möglichkeiten für gemeinsame wissenschaftliche Projekte.