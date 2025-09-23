Aserbaidschans First Lady Mehriban Aliyeva nimmt am Empfang „Gemeinsam die Zukunft gestalten“ in New York teil

New York, 23. September, AZERTAC

Am 23. September fand in New York ein Empfang mit dem Titel „Gemeinsam die Zukunft gestalten“ statt, der im Namen der First Lady der Vereinigten Staaten, Melania Trump, veranstaltet wurde.

Die First Lady Aserbaidschans, Mehriban Aliyeva, nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil.