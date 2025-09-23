Aserbaidschans First Lady Mehriban Aliyeva nimmt am Empfang „Gemeinsam die Zukunft gestalten“ in New York teil
New York, 23. September, AZERTAC
Am 23. September fand in New York ein Empfang mit dem Titel „Gemeinsam die Zukunft gestalten“ statt, der im Namen der First Lady der Vereinigten Staaten, Melania Trump, veranstaltet wurde.
Die First Lady Aserbaidschans, Mehriban Aliyeva, nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil.
KONTAKT MIT DEM AUTOR
Weitere News der Rubrik
Erdogan ruft Weltgemeinschaft zur Anerkennung Palästinas auf
- 23.09.2025 [20:22]
Minenexplosion in Aghdam – ein Toter
- 23.09.2025 [20:11]
Aserbaidschanischer Para-Schwimmer gewinnt Silber bei Weltmeisterschaften
- 23.09.2025 [19:55]
Geschädigte kommen in Prozess gegen Ruben Vardanyan zu Wort
- 23.09.2025 [18:32]
Wie Sainz in Baku Formel-1-Geschichte geschrieben hat
- 23.09.2025 [18:03]
Weitere 20 binnenvertriebene Familien im Bezirk Latschin angesiedelt
- 23.09.2025 [17:47]
Aserbaidschan und Iran erörtern regionale Sicherheitsfragen
- 23.09.2025 [17:23]
Premierminister Ali Asadov trifft türkischen Bildungsminister
- 23.09.2025 [17:16]
Aserbaidschan und Türkei unterzeichnen Protokolle zur Bildungszusammenarbeit
- 23.09.2025 [16:35]
Aktueller Ölpreis
- 23.09.2025 [16:11]
Eröffnungszeremonie des Nasimi-Festivals im Heydar Aliyev Zentrum
- 23.09.2025 [15:42]
Goldpreis auf dem Weltmarkt um bis zu 14 Dollar gestiegen
- 23.09.2025 [15:27]
Hongkong bereitet sich auf den Supertaifun Ragasa vor
- 23.09.2025 [13:03]
Außenminister Aserbaidschans und Armeniens treffen sich in New York
- 23.09.2025 [12:31]
Preis von Azeri Light nachgegeben
- 23.09.2025 [11:23]
Dembélé gewinnt Ballon d'Or
- 23.09.2025 [10:47]
Baku richtet 3. Sicherheitsforum aus
- 22.09.2025 [19:46]
Pfizer offenbar vor Übernahme von Abnehmspezialist Metsera
- 22.09.2025 [18:09]
Nouriel Roubini: Aserbaidschan reagiert auf globale Herausforderungen
- 22.09.2025 [17:09]
Generalstabschef der aserbaidschanischen Streitkräfte besucht Belarus
- 22.09.2025 [16:45]
Internationale Gewässer: Uno-Schutzabkommen der Hochsee kann in Kraft treten
- 22.09.2025 [12:58]
Quarantäneregime in Aserbaidschan bis 1. Januar 2026 verlängert
- 22.09.2025 [12:45]
Film: Christopher Nolan ist neuer Präsident der US-Regiegewerkschaft
- 22.09.2025 [12:20]
Asien: Philippinen, Taiwan und China bereiten sich auf heftigen Taifun vor
- 22.09.2025 [12:16]
Erstes Internationales Investitionsforum in Baku eröffnet
- 22.09.2025 [12:10]
Torhungriger FC Barcelona siegt deutlich
- 22.09.2025 [11:05]
Ruandas Präsident Paul Kagame beendet seinen Besuch in Aserbaidschan
- 21.09.2025 [18:09]
Bremen: Uzeyir Hajibeylis Jubiläum mit Konzert gefeiert
- 21.09.2025 [17:56]
Aserbaidschanischer Para-Schwimmer wird Weltmeister
- 21.09.2025 [17:01]
Max Verstappen gewinnt Formel-1-Rennen in Aserbaidschan
- 21.09.2025 [16:51]
Formel 1: Das Rennen um den Grand Prix von Aserbaidschan 2025
- 21.09.2025 [12:23]
Aserbaidschans griechisch-römischer Ringer ist Weltmeister
- 20.09.2025 [23:23]
Sieger des Sprintfinales beim F 2 GP Aserbaidschan ausgezeichnet
- 20.09.2025 [19:25]
Bus von Nachitschewan nach Baku stürzt in eine Schlucht – 16 Verletzte
- 20.09.2025 [19:03]
Formel 1: Verstappen gewinnt Qualifying in Baku
- 20.09.2025 [18:56]
Ruandas Präsident informiert sich vor Ort über „ASAN Xidmət“
- 20.09.2025 [17:13]
Qualifying beim Großen Preis von Aserbaidschan in der Formel 1 gestartet
- 20.09.2025 [16:15]
Neuer Formel-1-Vertrag bis 2030 für Aserbaidschan
- 20.09.2025 [15:58]
Formel 1: Sprintrennen in Baku gestartet
- 20.09.2025 [15:25]
Lando Norris gewinnt 3. Freies Training in Baku
- 20.09.2025 [15:22]
In Ordubad Schnee gefallen
- 20.09.2025 [13:19]
Ruandas Präsident besucht Märtyrerallee in Baku
- 20.09.2025 [12:52]
F 1 GP Aserbaidschan: 3. Freies Training gestartet
- 20.09.2025 [12:43]
Mehriban Aliyeva postet zum Tag der Nationalen Souveränität
- 20.09.2025 [12:04]
Formel 2 Aserbaidschan GP 2025: Heute findet das Sprint-Rennen statt
- 20.09.2025 [10:50]
AZERTAC y AMADA implementarán proyectos conjuntos
- 19.09.2025 [23:34]