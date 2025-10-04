Aserbaidschans Frauen-Boxerinnen schließen 3. GUS-Spiele mit 1 Gold-, 5 Silber- und 4 Bronze-Medaillen ab

Jewlach, 4. Oktober, AZERTAC

Heute wurden die Finalkämpfe im Boxen der Frauen bei den 3. CUS-Spielen abgeschlossen.

Wie AZERTAC berichtet, fanden Kämpfe im Boxen der Frauen in verschiedenen Gewichtsklassen um die Goldmedaillen statt.

Sechs aserbaidschanische Boxerinnen gingen im Kampf um die Goldmedaille in den Ring. Eine von ihnen gewann die Goldmedaille, fünf sicherten sich Silbermedaillen. So besiegte Gular Huseynova in der Gewichtsklasse bis 48 Kilogramm die russische Daria Gavrina im Finale und holte sich die Goldmedaille. Unsere anderen Boxerinnen Aysel Farajova (46 kg), Amina Taghhi (50 kg), Jamila Muradli (54 kg), Fidan Bakarova (63 kg) und Aynur Ismayilova (60 kg) mussten sich im Finale geschlagen geben und holten damit Silber.

Zuvor hatten Aylin Nazarova (46 kg), Zahra Mammadova (52 kg), Mirrugeyya Azerpur (57 kg) und Sama Abbasova (66 kg) Bronze-Medaillen gewonnen.

Damit schloßen Aserbaidschans Frauen-Boxerinnen das Turnier mit 1 Gold-, 5 Silber- und 4 Bronze-Medaillen ab.

In anderen Finalkämpfen sicherten sich die russische Boxerinnen Viktoriya Klimova (46 kg), die usbekischen Athletinnen Nazokat Mardonova (50 kg), Sabina Mirzaeva (52 kg), Kumriniso Muhammədova (54 kg), Farzuna Ruzieva (57 kg), Rushanabonu Isoeva (63 kg) sowie die kasachischen Sportlerinnen Jasmin Abramyan (60 kg) und Dilyara Tursynbek (66 kg) die Goldmedaillen.

Der Box-Wettbewerb geht am 5. Oktober zu Ende.