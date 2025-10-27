Aserbaidschans Frauen-Volleyballnationalmannschaft bereitet sich in Baku auf die Islamischen Spiele der Solidarität vor

Baku, 27. Oktober, AZERTAC

Die Frauen-Volleyballnationalmannschaft Aserbaidschans hat mit den Vorbereitungen auf die 6. Islamischen Spiele der Solidarität begonnen, die im November in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad stattfinden werden.

Wie der Aserbaidschanische Volleyballverband gegenüber AZERTAC mitteilte, findet das Trainingslager in der Sporthalle des Clubs „Nationale Luftfahrtakademie“ statt.

Dem Kader der Nationalmannschaft gehören 12 Volleyballspielerinnen an. Das Training wird vom Cheftrainer Faig Garayev geleitet, unterstützt von den Trainern Famil Agayev, Ziya Radschabov und Emin Abilov.

In den kommenden Tagen wird das Team mehrere Testspiele bestreiten.

Es sei angemerkt, dass die Gegner der aserbaidschanischen Nationalmannschaft bei den 6. Islamischen Spielen der Solidarität in Kürze bekanntgegeben werden.