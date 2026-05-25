Aserbaidschans Freistilringer gewinnen am letzten Tag der Europameisterschaft fünf Medaillen

Baku, 25. Mai, AZERTAC

Die U15-Europameisterschaft im Ringen im bulgarischen Samokow ist zu Ende gegangen.

Wie AZERTAC berichtet, standen am letzten Wettkampftag fünf aserbaidschanische Freistilringer auf dem Siegerpodest.

Yusif Abdullayev (38 kg), der alle Kämpfe bis zum Finale vorzeitig gewonnen hatte, blieb auch im Endkampf seiner Linie treu. Unser Landsmann besiegte den georgischen Vertreter Rezi Yobidze überlegen mit 10:0 und wurde Europameister.

Elman Ismayilov (41 kg) verlor im Finale gegen den Bulgaren Simyon Velikov mit 4:15 und gewann die Silbermedaille.

Mahammad Karimov (44 kg) sicherte sich Bronze, nachdem er den Belarussen Aleksandr Hamov mit technischer Überlegenheit 16:6 besiegt hatte.

Adam Guliyev (52 kg) unterlag im Finale dem Russen Badruddin Magomedov mit 7:9 und beendete den Wettbewerb auf dem zweiten Platz.

Yusif Huseynov (62 kg) setzte sich im Kampf um Bronze gegen den Russen Zaur Najmudinov mit 5:0 durch.

Damit gewann die aserbaidschanische Freistil-Nationalmannschaft insgesamt sechs Medaillen bei den kontinentalen Titelkämpfen. Zur Erinnerung: Bereits am Vortag hatte Elvin Najafzade (85 kg) die Goldmedaille gewonnen.