Aserbaidschans Nicht-Öl-Exporte steigen in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 um 8 Prozent
Baku, 10. Oktober, AZERTAC
Von Januar bis September 2025 beliefen sich Aserbaidschans Nicht-Öl-Exporte auf 2,6 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 7,7 Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2024 entspricht. Dies geht aus der Oktober-Ausgabe des „Exportbericht“ hervor, das vom Zentrum für Analyse wirtschaftlicher Reformen und Kommunikation veröffentlicht wurde.
In diesem Zeitraum stiegen die Lebensmittelexporte um 20,5 Prozent auf 841,4 Millionen US-Dollar. Auch bei einzelnen Produktgruppen wurde ein bemerkenswertes Wachstum verzeichnet: Zucker: +14,9 Mio. USD (+46,9 %), Obst und Gemüse: +143,7 Mio. USD (+31,3 %), Chemieerzeugnisse: +45,6 Mio. USD (+22 %), Eisenmetalle und verwandte Produkte: +708,1 Mio. USD (+1 %), Baumwollgarn: +2,7 Mio. USD (+12,5 %), Tee: +159.400 USD (+3,3 %).
Die landwirtschaftlichen Exporte stiegen um 27,8 Prozent auf 667,1 Millionen US-Dollar, während die agroindustriellen Exporte 233,1 Millionen US-Dollar erreichten. Insgesamt beliefen sich die kombinierten Exporte von Landwirtschafts- und Agroindustrieprodukten auf 900,2 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 19,2 Prozent entspricht.
