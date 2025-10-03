Aserbaidschans NOK-Vertreter nehmen am 45. Seminar des EOK und Forum der Olympischen Solidarität teil

Baku, 3. Oktober, AZERTAC

Vertreter des Nationalen Olympischen Komitees (NOK) Aserbaidschans nehmen am 3. und 4. Oktober am 45. Seminar des Europäischen Olympischen Komitees (EOK) und am Forum für Olympische Solidarität in Malta teil.

Zur Delegation gehören Chingiz Huseynzade (Vizepräsident des aserbaidschanischen NOK), Azer Aliyev (Generalsekretär des NOK) und Anar Baghirov (Leiter der Abteilung für internationale Beziehungen beim NOK).

Das Forum findet in diesem Jahr gemeinsam mit Olympischer Solidarität statt und verdeutlicht das gemeinsame Engagement zur Stärkung des Sports und zur Förderung der Athleten durch strategische Unterstützungsprogramme.

Am ersten Tag wurden u. a. Reden gehalten von Julian Pace Bonello (Präsident des Maltesischen Olympischen Komitees), Spyros Capralos (Präsident der Europäischen Olympischen Komitees), Clifton Grima (maltesischer Minister für Bildung, Sport, Jugend, Forschung und Innovation) und Glenn Micallef (Kommissar für intergenerationale Gerechtigkeit, Jugend, Kultur und Sport).

Im Rahmen des Forums fanden Sitzungen des Exekutivausschusses des EOK, Treffen mit Kommissionsvorsitzenden, gemeinsame Arbeitssitzungen, die Preisverleihung „Bester junger Athlet Europas des Jahres“ und Seminare zu Themen der EOK und Olympischen Solidarität statt.

Die Veranstaltung bietet europäischen NOK eine wertvolle Gelegenheit, sich zu vernetzen, über Herausforderungen zu reflektieren und gemeinsam zu wachsen, um ihre Athleten bestmöglich zu unterstützen und die Prinzipien des Olympismus zu fördern.