Aserbaidschans Präsident: Ausrichtung des 3. Nationalen Städteforums in Khankendi hat besondere Bedeutung

Baku, 15. Oktober, AZERTAC

Die Ausrichtung des 3. Nationalen Städteforums Aserbaidschans in der Stadt Khankendi ist von besonderer Bedeutung, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Ansprache an die Teilnehmer des Forums.

Das Staatsoberhaupt betonte, dass Khankendi, das über viele Jahre unter Besatzung stand, heute zu einem Symbol für Frieden, Wiederaufbau und Widerstandskraft geworden ist.

„Die derzeit in Khankendi umgesetzten Infrastrukturprojekte gewährleisten die Entwicklung der Stadt im Einklang mit dem Konzept eines modernen, smarten und innovativen urbanen Zentrums“, unterstrich der Präsident Aserbaidschans.