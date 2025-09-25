Aserbaidschans Präsident: Das Kaspische Meer schrumpft rapide – und der Hauptgrund ist nicht der Klimawandel

Baku, 25. September, AZERTAC

„Bereits bei dem Gipfeltreffen der Anrainerstaaten des Kaspischen Meeres im Jahr 2022 habe ich das Thema der sich verschlechternden ökologischen Lage des Kaspischen Meeres angesprochen. Heute ist die Situation noch schlimmer. Das Kaspische Meer schrumpft rapide. Der Hauptgrund dafür ist nicht der Klimawandel“, erklärte der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in seiner Rede bei der 80. Sitzung der UN-Generalversammlung, wie AZERTAC berichtete.

Der Staatschef betonte, dass zur Verhinderung dieser Umweltkatastrophe mit unvorhersehbaren Folgen gemeinsame Anstrengungen der Küstenstaaten notwendig seien. Aserbaidschan sei zudem bereit, bei der Lösung dieses Problems eng mit den Vereinten Nationen zusammenzuarbeiten.