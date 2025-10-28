Aserbaidschans Präsident eröffnet neu aufgebautes Dorf Horovlu im Bezirk Jabrayil VIDEO

Jabrayıl, 28. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hat am Dienstag an der feierlichen Eröffnung der ersten Bauphase des Dorfes Horovlu im Bezirk Jabrayıl/Dschäbrayil teilgenommen.

Horovlu war 1993 während der armenischen Besetzung zerstört und am 4. Oktober 2020 von der aserbaidschanischen Armee befreit worden. Der Grundstein für den Wiederaufbau wurde im Mai 2023 gelegt.

In der nun abgeschlossenen ersten Bauetappe entstanden auf einer Fläche von 94 Hektar insgesamt 334 moderne Einfamilienhäuser, eine Schule für 624 Schüler, ein Kindergarten für 220 Kinder, ein Verwaltungsgebäude, ein Gesundheitszentrum, Markt- und Sporteinrichtungen. Auch mehrere historische Kariz-Wasserquellen wurden restauriert.

Das Dorf verfügt über moderne Infrastruktur mit Wasser-, Strom-, Gasversorgung, Solarenergie und schnellem Internet. Zudem wurde ein 4,4 Hektar großer Parkkomplex mit Sport- und Freizeitbereichen angelegt.

In Horovlu wird künftig ein Geoinformationssystem (GIS) eingesetzt, das eine digitale, transparente Dorfverwaltung ermöglicht.

Präsident Aliyev übergab den neuen Bewohnern feierlich die Hausschlüssel und machte sich vor Ort mit den neuen Einrichtungen vertraut.