Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev nimmt am Nahost-Friedensgipfel teil VIDEO
Scharm El-Scheich, 12. Oktober, AZERTAC
Wie bereits berichtet, weilt Präsident Ilham Aliyev auf Einladung des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump, und des Präsidenten der Arabischen Republik Ägypten, Abdel Fattah al-Sisi, zu einem Arbeitsbesuch in Ägypten, um am Nahost-Friedensgipfel teilzunehmen.
Wie AZERTAC berichtet, traf das Staatsoberhaupt im Internationalen Kongresszentrum der Stadt Scharm El-Scheich, dem Veranstaltungsort des Gipfels, ein.
Der Präsident von Ägypten, Abdel Fattah al-Sisi, begrüßte das Staatsoberhaupt.