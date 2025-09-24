Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev trifft irakischen Staatspräsidenten im UN-Hauptquartier in New York AKTUALISIERT VIDEO

New York, 23. September, AZERTAC

Am 23. September hat der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, im Hauptquartier der Vereinten Nationen in New York ein Treffen mit dem Präsidenten der Republik Irak, Abdul Latif Jamal Rashid, abgehalten.

Der Präsident des Irak gratulierte dem aserbaidschanischen Staatsoberhaupt zu den jüngsten Fortschritten bei der Umsetzung der Friedensagenda zwischen Armenien und Aserbaidschan. Insbesondere würdigte er die Paraphierung eines Abkommens in Washington zur Normalisierung der bilateralen Beziehungen.

Präsident Ilham Aliyev dankte für die Glückwünsche und betonte, dass Aserbaidschan seine Bemühungen zur Förderung des Friedensprozesses fortsetzen werde. Zugleich hob er die besondere Rolle des US-Präsidenten Donald Trump bei der Erzielung konkreter Ergebnisse in Washington hervor.

Im Gespräch erinnerten beide Seiten mit Zufriedenheit an die bisherigen Besuche des irakischen Präsidenten in Aserbaidschan sowie an dessen Treffen mit Präsident Aliyev.

Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens war die Rolle der bilateralen Regierungskommission bei der Vertiefung der Beziehungen zwischen beiden Staaten. Diskutiert wurden zudem Möglichkeiten der Zusammenarbeit in den Bereichen Energie, Tourismus und weiteren Sektoren.

Darüber hinaus fand ein Meinungsaustausch über die Kooperation in internationalen Organisationen statt – darunter den Vereinten Nationen, der Organisation für Islamische Zusammenarbeit, der Bewegung der Blockfreien Staaten und weiteren Institutionen.