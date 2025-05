Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev trifft Patriarch Kirill von Moskau und ganz Russland  AKTUALISIERT VIDEO

Baku, 3. Mai, AZERTAC

Präsident Ilham Aliyev und First Lady Mehriban Aliyeva haben sich am Samstag, dem 3. Mai mit dem Patriarchen von Moskau und ganz Russland, Kirill, getroffen.

Der Staatspräsident und die First Lady begrüßten Patriarch Kirill herzlich.

Bei dem Treffen erinnerten die Seiten mit Genugtuung an die früheren Besuche von Patriarch Kirill in Aserbaidschan sowie an seine Treffen mit dem Präsidenten und der First Lady.

Im Gespräch wurde auch das multikulturelle Umfeld Aserbaidschans angesprochen. Dabei wurde die friedliche und harmonische Koexistenz von Vertretern verschiedener Religionen im Land hervorgehoben. Besonders hervorgehoben wurde die Fürsorge und Unterstützung für die orthodoxe christliche Gemeinde in Aserbaidschan, deren Mitglieder aktiv am öffentlichen, politischen und kulturellen Leben des Landes teilnehmen. Zudem wurde betont, dass religiöse Toleranz nicht nur ein zentraler Grundsatz der staatlichen Politik Aserbaidschans ist, sondern auch eine langjährige Tradition und Lebensweise im Land darstellt.

Nach dem Treffen überreichte Patriarch Kirill der Ersten Vizepräsidentin AserbaidschanS und Präsidentin der Heydar-Aliyev-Stiftung Mehriban Aliyeva den Orden der Heiligen Fürstin Olga Erster Klasse der Russisch-Orthodoxen Kirche.

Dieser hohe Orden wurde Frau Mehriban Aliyeva auf Erlass des Patriarchen Kirill von Moskau und ganz Russland für ihren Beitrag zur Bewahrung traditioneller Werte in der Gesellschaft sowie zur Förderung des interkulturellen und interreligiösen Dialogs verliehen.

Die First Lady Aserbaidschans bedankte sich herzlich für die Auszeichnung.

Anschließend tauschten die Seiten Erinnerungsgeschenke aus.