Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev trifft UN-Generalsekretär António Guterres
New York, 25. September, AZERTAC
Am 25. September hat sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, im Hauptquartier der Vereinten Nationen mit dem Generalsekretär der UNO, António Guterres, getroffen.
Wie AZERTAC berichtet, unterschrieb der Staatschef von Aserbaidschan zunächst das Ehrenbuch der Vereinten Nationen.
Anschließend ließen sich Präsident Ilham Aliyev und UN Generalsekretär António Guterres gemeinsam fotografieren.
