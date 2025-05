Aserbaidschans Präsident: Kulturellen Beziehungen zwischen Aserbaidschan und Vietnam entwickeln und stärken sich weiterhin durch verschiedene Initiativen und Projekte

Baku, 6. Mai, AZERTAC

„Die kulturellen Beziehungen zwischen unseren Ländern entwickeln und stärken sich weiterhin durch verschiedene Initiativen und Projekte“, sagte der Präsident Aserbaidschans, Ilham Aliyev, in einem Interview mit der Vietnamesischen Nachrichtenagentur.

Das Staatsoberhaupt sagte: „Zum Beispiel wurde 2024 in Baku der Film “Legendenmacher“ gezeigt, der dem Heldentum Ihrer Soldaten während des Vietnamkrieges gewidmet ist. Im gleichen Jahr fanden die Vietnam-Tage in unserer Hauptstadt statt, anlässlich des 65. Jahrestages des Besuchs des vietnamesischen Führers Ho Chi Minh in Aserbaidschan.“

„Die Heydar-Aliyev-Stiftung führt Projekte in Vietnam durch, darunter den Bau einer Grundschule in der Provinz Ha Giang im Jahr 2018“, fügte der aserbaidschanische Präsident hinzu.