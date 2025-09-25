Aserbaidschans Präsident: Minsk-Gruppe der OSZE konnte ihre Mission zur Lösung des Karabach-Konflikts nicht erfüllen

Baku, 25. September, AZERTAC

„Die 1992 zur Lösung des Konflikts gegründete Minsk-Gruppe der OSZE konnte ihre Mission nicht erfüllen.“

Wie AZERTAC berichtet, äußerte sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, dazu in seiner Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen.

Das Staatsoberhaupt betonte: „Statt die Normen und Prinzipien des Völkerrechts durchzusetzen, bemühten sich ihre Ko-Vorsitzenden, den Status quo aufrechtzuerhalten und den Konflikt einzufrieren.“