Aserbaidschans Präsident nennt Faktoren, die OTS zu einem wichtigen Akteur auf der internationalen Bühne machen

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

Aserbaidschans Staatpräsident Ilham Aliyev nannte in seiner Rede beim 12. Gipfeltreffen der Staatsoberhäupter der Organisation der Turkstaaten (OTS) die Faktoren, die die Organisation zu einem wichtigen Akteur auf der internationalen Bühne machen.

Das Staatsoberhaupt sagte: „Innenpolitische und wirtschaftliche Stabilität, eine strategisch günstige geografische Lage, positive demografische Entwicklungen mit einer jungen Bevölkerung, enormes Potenzial im Bereich Transport und Logistik, reiche natürliche Ressourcen sowie wachsende Fähigkeiten in den Bereichen Militär und Wehrtechnik machen die OTS zu einem bedeutenden Akteur auf der internationalen Bühne.“