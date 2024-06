Aserbaidschans Präsident: Unser Ziel ist ein sehr ausgefeilter Ansatz zur Nutzung erneuerbarer Energien

Baku, 22. Juni, AZERTAC

“Aserbaidschan selbst wird nicht so viel erneuerbare Energie benötigen, wie wir zu erzeugen planen. Unser Ziel ist also der Export und ein sehr ausgefeilter Ansatz zur maximalen Nutzung erneuerbarer Energien zur Stromerzeugung und zur Einsparung von Erdgas, um es an diejenigen zu liefern, die es jetzt brauchen, vor allem in Europa“, sagte Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev in seinem Interview mit dem Fernsehsender “Euronews“.

“Es gibt also viele Dinge, die wir erledigen müssen. Diejenigen, die ausschließlich von unserer internen Agenda abhängen, werden wir zweifellos vollständig umsetzen. Diejenigen, die eine internationale Partnerschaft erfordern, müssen wir natürlich mit unseren Partnern zusammenarbeiten“, betonte das Staatsoberhaupt.