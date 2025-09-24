Aserbaidschans Präsident: Wir betrachten Mittleren Korridor als starken Katalysator für regionales Wirtschaftswachstum und Integration

New York, 24. September, AZERTAC

„Wir betrachten den Mittleren Korridor als einen starken Katalysator für das regionale Wirtschaftswachstum und die Integration und halten ihn für einen wichtigen Faktor, der die Entwicklung von Infrastruktur, Industrie und Wirtschaft anregt und zur Stabilität und Prosperität in der Region beiträgt“, sagte der Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, in seiner Ansprache an die Teilnehmer des 6. Kaspischen Wirtschaftsforums mit dem Thema „Verkehr, Finanzen und Energie über den Mittleren Korridor“, das vom Kaspischen Politikzentrum organisiert wurde.

„Ich bin zuversichtlich, dass die heutige Veranstaltung zu einem fruchtbaren Austausch von Ideen und zur Förderung neuer Initiativen rund um den Mittleren Korridor und die neuen Chancen, die er schafft, beitragen wird“, heißt es in der Ansprache.

Malahat Najafova

AZERTAC-Sonderkorrespondentin