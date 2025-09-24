Aserbaidschans Präsident: Wir messen Reformen auf Basis modernster Technologien im Bereich der amtlichen Statistik besondere Bedeutung bei

Baku, 24. September, AZERTAC

„Wir messen Reformen auf Basis modernster Technologien, künstlicher Intelligenz und digitaler Transformation im Bereich der amtlichen Statistik besondere Bedeutung bei“, sagte Präsident Ilham Aliyev in seiner Ansprache an die Teilnehmer des 3. Internationalen Statistikforums zum Thema „Perspektiven für die Entwicklung der Statistik: Die Rolle internationaler Projekte“, das in Baku stattfindet.

„Unser Land bemüht sich, zur globalen Entwicklungsagenda beizutragen, indem es in diesem Bereich aktiv mit führenden Staaten und internationalen Organisationen zusammenarbeitet“, fügte der Präsident Aserbaidschans hinzu.