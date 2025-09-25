Aserbaidschans Präsident: Wir spielen strategische Rolle bei Anbindung der Kaspischen Region an internationale Märkte
Baku, 25. September, AZERTAC
Die Energiesicherheit steht im Zusammenhang mit Frieden, regionaler Konnektivität und wirtschaftlicher Entwicklung. Aserbaidschan spielt weiterhin eine aktive Rolle bei der Förderung dieser Ziele auf globaler Ebene.
Wie AZERTAC berichtet, äußerte sich der Präsident der Republik Aserbaidschan, Ilham Aliyev, hierzu in seiner Rede bei der 80. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen:
„Aserbaidschan hat sich als zuverlässiger und unersetzlicher Partner bei der Gewährleistung der Energiesicherheit vieler Länder erwiesen. Durch diversifizierte Öl- und Gaspipelines spielen wir eine strategische Rolle bei der Anbindung der Kaspischen Region an die internationalen Märkte“, erklärte das Staatsoberhaupt.
