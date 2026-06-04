Aserbaidschans Premier trifft Teilnehmer der Sitzung des Rates der Zentralbanken der OTS-Länder

Baku, 4. Juni, AZERTAC

Der aserbaidschanische Premierminister Ali Asadov hat die Teilnehmer der Sitzung des Rates der Zentral- und Nationalbanken der Mitgliedstaaten der Organisation der Turkstaaten (OTS) empfangen.

Bei dem Treffen wurde die Bedeutung der Veranstaltung für die Vertiefung der Zusammenarbeit im Finanzsektor der OTS-Mitgliedsländer hervorgehoben. Die Teilnehmer würdigten die erfolgreiche Entwicklung der Kooperation im Rahmen der Organisation und betonten die Rolle Aserbaidschans bei der Förderung der Zusammenarbeit in den Bereichen wie Handel, Investitionen, Transport, Energie und Finanzen.

Außerdem wurden die Reformen Aserbaidschans im Finanz- und Bankensektor sowie über eine engere Kooperation im Finanzwesen der OTS-Mitgliedstaaten erörtert.