Astana: Präsident Ilham Aliyev trifft seinen kasachischen Amtskollegen zum Vier-Augen-Gespräch zusammen AKTUALISIERT VIDEO

Astana, 21. Oktober, AZERTAC

Der Präsident der Republik Aserbaidschan Ilham Aliyev traf am 21. Oktober in Astana zu einem Vier-Augen-Gespräch mit dem Präsidenten der Republik Kasachstan Kassym-Schomart Tokajew zusammen.

Präsident Kassym-Schomart Tokajew sagte:

– Lieber Ilham Heydar oglu, es ist mir eine große Ehre und Freude, Sie zu einem offiziellen Staatsbesuch in der Republik Kasachstan willkommen zu heißen. Dies ist ein sehr wichtiges Ereignis im Hinblick auf die weitere Stärkung der strategischen Partnerschaft und der Bündnisbeziehungen zwischen unseren Ländern. Ohne jede Übertreibung kann man mit Zuversicht sagen, dass Kasachstan und Aserbaidschan nicht nur befreundete Staaten, sondern auch brüderliche Völker und Länder sind. Daher ist dies für uns eine große Priorität – ich spreche von der Entwicklung einer vielseitigen Zusammenarbeit mit Ihrem Land. Darüber hinaus hat Aserbaidschan unter Ihrer starken Führung seine Position deutlich gestärkt, seine Autorität auf der internationalen Bühne gefestigt und spielt in Ihrer Region eine sehr wichtige Rolle als regionale Macht. Für uns ist die Förderung sowohl der wirtschaftlichen als auch der handelspolitischen Zusammenarbeit – ganz zu schweigen von der Weiterentwicklung unserer politischen Partnerschaft – eine dringende und äußerst wichtige Aufgabe.

Ich heiße Sie in unserem Land willkommen.

Präsident Ilham Aliyev sagte:

– Ich danke Ihnen, lieber Kassym-Schomart Kemelewitsch.

Zunächst möchte ich für die Einladung zu einem Staatsbesuch im brüderlichen Kasachstan sowie für Ihre Gastfreundschaft danken. Vielen Dank auch für Ihre freundlichen Worte über Aserbaidschan. Wir empfinden dieselbe herzliche Verbundenheit gegenüber dem brüderlichen Volk Kasachstans.

Wir freuen uns auch über die Erfolge des brüderlichen Landes unter Ihrer Führung sowohl im sozioökonomischen Bereich als auch bei der Stärkung seiner internationalen Positionen. Heute zeigt Kasachstan ein hohes Entwicklungsniveau. Das Land gewährleistet soziale und politische Stabilität, und seine Wirtschaft ist eigenständig und tragfähig. Wir beobachten mit großem Interesse die von Ihnen durchgeführten Reformen und unterstützen Ihren Kurs zur Modernisierung des Landes und zur Stärkung seines Potenzials voll und ganz.

Was unsere bilateralen Beziehungen betrifft, so haben Sie ihren strategischen und bündnishaften Charakter hervorgehoben. Wir sind darauf ausgerichtet, die Zusammenarbeit in allen Bereichen weiter zu vertiefen.

Heute werden wir im Rahmen unserer Verhandlungen sowie während der Sitzung des Obersten Zwischenstaatlichen Rates erneut die umfangreiche Agenda überprüfen und selbstverständlich weitere Schritte zur Stärkung unserer Partnerschaft festlegen.

Ich danke Ihnen nochmals.

Präsident Kassym-Schomart Tokajew:

– Ich danke Ihnen.