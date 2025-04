Außenminister Bayramov: Aserbaidschan setzt auf Dialog und konstruktive Diskussionen zur Lösung von Fragen mit Armenien

Baku, 17. April, AZERTAC

„Aserbaidschan setzt auf Dialog und konstruktive Diskussionen zur Lösung von Fragen mit Armenien“, erklärte der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Tanja Fajon, der stellvertretenden Premierministerin und Ministerin für Auswärtige und Europäische Angelegenheiten Sloweniens.

Minister Bayramov betonte, dass die intensiven Kontakte mit Armenien in den letzten Jahren fortschreiten. „Ich habe mich mit dem armenischen Außenminister am Rande des Antalya-Diplomatie-Forum getroffen, und ich halte dieses Treffen für sehr nützlich. Auch wenn solche Treffen nicht zu einer vollständigen Lösung der Probleme führen mögen, sind sie entscheidend, um die verschiedenen Positionen und Argumente gegenseitig darzulegen. Dieses Treffen war in dieser Hinsicht sehr nützlich“, fügte er hinzu.