Außenminister Bayramov: Brüderlichkeit und gegenseitiges Vertrauen zwischen OTS-Mitgliedsländern bilden solide Grundlage für hoffnungsvolle Zukunft

Baku, 7. Oktober, AZERTAC

„Unsere Organisation basiert auf gemeinsamer Sprache, Geschichte und Traditionen und ist im Nachitschewan-Vertrag verankert. Die Zusammenarbeit hat sich in mehr als 35 Bereichen entwickelt, darunter Politik, Wirtschaft und Kultur“, sagte der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov in seiner Rede bei einem Treffen des Rates der Außenminister der Organisation der Turkstaaten (OTS) in Gabala.

Der Minister betonte, dass in einer Zeit, in der das Vertrauen in internationale Institutionen erschüttert ist, die dynamische Zusammenarbeit innerhalb der OTS, die auf Brüderlichkeit und gegenseitigem Vertrauen fußt, nicht nur eine Quelle des Stolzes, sondern auch eine solide Grundlage für Hoffnung in die Zukunft darstellt.

„Heute werden wir Vorschläge der Mitgliedstaaten zur weiteren Stärkung unserer Organisation hören. Auf Initiative von Präsident Ilham Aliyev wurde die Anzahl der jährlichen OTS-Gipfeltreffen auf zwei erhöht, was die Möglichkeit für flexible, tiefgehende und umfassende Diskussionen über unser Kooperationspotenzial schafft“, unterstrich Jeyhun Bayramov.