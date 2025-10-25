Außenminister Bayramov: Heute unterzeichnetes Dokument markiert Beginn einer neuen Phase in der Partnerschaft zwischen Aserbaidschan und den Vereinten Nationen

Baku, 25. Oktober, AZERTAC

Am 24. Oktober sprach der Außenminister Aserbaidschans, Jeyhun Bayramov, bei einer Veranstaltung anlässlich des 80. Jahrestages der Vereinten Nationen (VN).

In seiner Rede betonte Minister Bayramov die zentrale Rolle der VN als einer der Hauptpfeiler der multilateralen Diplomatie und sprach Glückwünsche zum 80. Jubiläum der Organisation aus. Er hob zudem hervor, dass Aserbaidschan als aktives und verantwortungsbewusstes Mitglied der VN in deren wichtigsten Gremien vertreten war, darunter der Sicherheitsrat 2012–2013 sowie der Wirtschaft- und Sozialrat dreimal.

Außenminister Bayramov unterstrich, dass der wachsende Einfluss und die Führungsrolle der Republik Aserbaidschan auf globaler Ebene durch ihre Beiträge zu den Kerninitiativen der VN weiter gestärkt werden. In diesem Zusammenhang verwies er auf die Präsidentschaft Aserbaidschans der Bewegung der Blockfreien Staaten in den Jahren 2019–2023, die Ausrichtung des Globalen Forums der Allianz der Zivilisationen 2016 sowie die 29. Sitzung der Vertragsstaatenkonferenz der UN-Klimarahmenkonvention (COP29) im Jahr 2024.

Der Minister erinnerte daran, dass Aserbaidschan 2026 zwei bedeutende VN-Veranstaltungen ausrichten wird – die 13. Sitzung des Weltstadtforums (WUF13) und den Weltumwelttag. Diese Ereignisse verdeutlichen die Verbindung zwischen Klimaschutz und nachhaltiger Urbanisierung und zeigen das Engagement Aserbaidschans für die Energiewende sowie seine führende Rolle in der globalen Klimadiplomatie.

Minister Bayramov fügte hinzu, dass Aserbaidschan die Globale Agenda der VN vollständig unterstützt und besonderen Wert auf die Förderung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, digitale Innovation, die Stärkung der Rechte und Chancen von Frauen und Jugendlichen, humanitäre Initiativen sowie den interkulturellen Dialog legt. Der aserbaidschanische Chefdiplomat wies darauf hin, dass die Umsetzung des Kooperationsrahmens Aserbaidschan–VN für nachhaltige Entwicklung 2021–2025 erfolgreich abgeschlossen wurde und das heute für 2026–2030 unterzeichnete neue Dokument den Beginn einer neuen Etappe in der Partnerschaft markieren werde.

Der Minister sprach zudem über die umfangreichen Wiederaufbau- und Rekonstruktionsmaßnahmen in den befreiten Gebieten nach der Wiederherstellung der territorialen Integrität Aserbaidschans sowie über die konsequenten Bemühungen des Landes zur Förderung von Stabilität und Zusammenarbeit im Südkaukasus. Er verwies darauf, dass die am 8. August dieses Jahres in Washington unterzeichnete Gemeinsame Erklärung sowie andere historische Vereinbarungen einen wichtigen Schritt zur Förderung des Friedensprozesses in der Region darstellen.

Abschließend rief Außenminister Bayramov dazu auf, die Partnerschaft zu stärken, neue Kooperationsbereiche zu erschließen und gemeinsame Anstrengungen zu intensivieren, um eine friedlichere, gerechtere und nachhaltigere Welt aufzubauen.

Am Ende der Veranstaltung unterzeichneten Aserbaidschan und die VN den Kooperationsrahmen für nachhaltige Entwicklung für 2026–2030.