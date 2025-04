Außenminister Bayramov: Wiederherstellung der Verbindung zwischen Aserbaidschans Westregion und Nachitschewan hat für uns große Bedeutung

Baku, 17. April, AZERTAC

„Einer der zentralen Punkte in den Verhandlungen zwischen Aserbaidschan und Armenien ist die Festlegung und Abgrenzung der Staatsgrenzen sowie die Arbeit der zuständigen staatlichen Kommissionen“, sagte der aserbaidschanische Außenminister Jeyhun Bayramov bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Tanja Fajon, der stellvertretenden Premierministerin und Ministerin für auswärtige und europäische Angelegenheiten Sloweniens.

Der Minister betonte, dass in diesem Bereich in den vergangenen Jahren durch intensive Kontakte mit Armenien erhebliche Fortschritte erzielt worden seien. Er bezeichnete das Jahr 2024 als ein bedeutendes Jahr: „Erstmals wurde im Rahmen der Verhandlungen eine Einigung erzielt. Vier Dörfer im aserbaidschanischen Bezirk Gazach, die seit Anfang der 1990er Jahre unter armenischer Besatzung standen, wurden zurückgegeben. Die Kontakte zwischen den staatlichen Kommissionen beider Länder dauern an und sollen in den kommenden Monaten fortgesetzt werden. Insgesamt bleibt Aserbaidschan optimistisch, was den Verlauf des Prozesses betrifft.“

Minister Bayramov hob außerdem die Bedeutung der Wiederherstellung von Verkehrsverbindungen zwischen Aserbaidschan und Armenien hervor:

„Die Wiederherstellung einer sicheren und ungehinderten Verbindung zwischen den westlichen Regionen Aserbaidschans und der Autonomen Republik Nachitschewan steht seit Langem auf der Agenda der Verhandlungen. Leider wurden in dieser Frage bislang keine konkreten Fortschritte erzielt. Aserbaidschan ist bereit, voranzuschreiten, doch Armenien ist seinen Verpflichtungen aus dem Abkommen bislang nicht nachgekommen. Die Wiederherstellung der Verbindung zwischen den westlichen Regionen Aserbaidschans und Nachitschewan sowie die Freigabe regionaler Verkehrs- und Kommunikationswege sind von großer Bedeutung für uns.“