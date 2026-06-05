Außenministerium Aserbaidschans veröffentlicht Erklärung zum Drohnenangriff auf Schiffe mit aserbaidschanischen Staatsbürgern im Asowschen Meer

Baku, 5. Juni, AZERTAC

In den späten Abendstunden der vergangenen Nacht wurden zwei ausländische Frachtschiffe, deren Besatzungen insgesamt 25 aserbaidschanische Staatsbürger umfassten, im Asowschen Meer Ziel eines Drohnenangriffs. Die Schiffe gehören nicht dem aserbaidschanischen Staat. Dies erklärte der Sprecher des Außenministeriums, Aykhan Hajizade, als Antwort auf Medienanfragen zu dem Vorfall.

Hajizade teilte mit, dass nach Informationen der russischen Seite fünf aserbaidschanische Staatsbürger beim Angriff ums Leben gekommen und drei weitere verletzt worden seien. Die Verletzten wurden in der Stadt Jeisk (Yeysk) in ein Krankenhaus eingeliefert.

„Derzeit stimmt sich das Außenministerium in dieser Angelegenheit mit den zuständigen staatlichen Stellen Aserbaidschans, den diplomatischen Vertretungen unseres Landes sowie den zuständigen Behörden der betreffenden Staaten ab. Mehrere Mitarbeiter unserer Botschaft in Russland sind bereits zum Unglücksort aufgebrochen. Der Zustand unserer Staatsbürger, ihre Rückführung sowie die Bereitstellung der erforderlichen konsularischen Unterstützung stehen weiterhin im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit.

Wir sprechen den Familien und Angehörigen der Verstorbenen unser tiefstes Beileid aus und wünschen den Verletzten eine schnelle Genesung“, fügte er hinzu.