Außenministerium: Konsularische Hilfe für beim Drohnenangriff im Asowschen Meer verletzte aserbaidschanische Staatsbürger wird geleistet

Baku, 6. Juni, AZERTAC

Nach Berichten über Tote und Verletzte unter aserbaidschanischen Staatsbürgern infolge eines Drohnenangriffs auf Frachtschiffe im Asowschen Meer am 5. Juni sind Mitarbeiter der Botschaft der Republik Aserbaidschan in der Russischen Föderation umgehend in das betroffene Gebiet entsandt worden.

Wie das Außenministerium gegenüber AZERTAC mitteilte, befinden sich Mitarbeiter der Konsularabteilung der Botschaft derzeit in der Stadt Jeisk und leisten den verletzten sowie geretteten aserbaidschanischen Staatsbürgern die notwendige konsularische Unterstützung. Der Gesundheitszustand der Verletzten wird als stabil bezeichnet; mehrere von ihnen sollen in Kürze aus dem Krankenhaus entlassen werden.

Die zuständigen russischen Behörden setzen die Identifizierung der Todesopfer sowie weitere erforderliche Verfahren im Rahmen der laufenden Such- und Rettungsmaßnahmen fort.

Zugleich werden die notwendigen Schritte zur Ausstellung von Dokumenten für die geretteten aserbaidschanischen Staatsbürger, zur Erteilung von Notreisedokumenten sowie zu ihrer Rückführung nach Aserbaidschan unternommen.

Das Außenministerium erklärte, dass die Angelegenheit unter besonderer Kontrolle stehe und eine enge Abstimmung mit den zuständigen Behörden erfolge. Weitere Informationen zu den Identitäten der Verstorbenen und zur Überführung ihrer sterblichen Überreste nach Aserbaidschan würden der Öffentlichkeit zu gegebener Zeit mitgeteilt.