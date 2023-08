Außenministerium: Wir fordern von Kanada, Souveränität und territoriale Integrität Aserbaidschans zu respektieren

Baku, 24. August, AZERTAC

Wir fordern von Kanada erneut, solche provokativen Schritte zu unterlassen und die Souveränität und territoriale Integrität Aserbaidschans zu respektieren, sagte Aykhan Hajizade, Sprecher des aserbaidschanischen Außenministeriums, als er Vorwürfe der kanadischen Außenministerin Mélanie Joly in ihrer Rede bei einer Veranstaltung der armenischen Gemeinde kommentierte.

„Wenn Kanada wirklich die Gewährleistung eines nachhaltigen Friedens in der Region anstrebt, muss es im Einklang mit den Normen und Grundsätzen des Völkerrechts handeln. Das Gegenteil zu tun bedeutet nichts anderes, als den Friedensprozess in der Region zu beeinträchtigen“, so Aykhan Hajizade