Außenwert der Gemeinschafts-Währung: Euro fällt zum US-Dollar auf Drei-Monats-Tief
Baku, 4. November, AZERTAC
Der Euro ist gegenüber dem US-Dollar auf ein Drei-Monats-Tief gefallen.
Die europäische Gemeinschaftswährung ging im asiatischen Handel auf einen Wert von rund 1,15 Dollar zurück. Hintergrund sind zurückgehende Erwartungen über weitere Zinssenkungen durch die US-Zentralbank. Zwar hatte die Federal Reserve den Leitzins zuletzt um 0,25 Punkte herabgesetzt. Allerdings deutete Fed-Chef Powell an, dass dies die letzte Senkung für dieses Jahr gewesen sein könnte, was den Dollar stützte.
Neben dem Euro verlor auch der japanische Yen an Wert und näherte sich im Vergleich zum US-Dollar einem Achteinhalb-Monats-Tief.
